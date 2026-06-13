A caminhada do Brasil em busca do hexacampeonato mundial começou com um empate.

Neste sábado (13), a Seleção Brasileira ficou no 1 a 1 com Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O gol brasileiro foi marcado por Vinícius Júnior, que evitou a derrota diante dos africanos.

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Brasil reage após sair atrás