A caminhada do Brasil em busca do hexacampeonato mundial começou com um empate.
Neste sábado (13), a Seleção Brasileira ficou no 1 a 1 com Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O gol brasileiro foi marcado por Vinícius Júnior, que evitou a derrota diante dos africanos.
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Brasil reage após sair atrás
O confronto confirmou as expectativas de equilíbrio entre duas das seleções mais fortes do grupo. Marrocos abriu o placar com Ismael Saibari ainda no primeiro tempo, aproveitando uma oportunidade para colocar os africanos em vantagem.
A resposta brasileira veio com Vinícius Júnior. Principal nome do ataque da Seleção, o camisa 7 marcou o gol de empate e recolocou a equipe de Carlo Ancelotti na partida antes do intervalo.
Na saída de campo, o técnico Ancelotti afirmou que o Brasil "precisa melhorar" para a sequência da Copa.
Quem marcou os gols de Brasil e Marrocos?
Marrocos abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Saibari. O Brasil perdeu a posse em um passe forte de Ibañez para Paquetá, que não conseguiu dominar no campo de ataque. A equipe marroquina acelerou a transição, Mazraoui tocou para Brahim Díaz, e o meia deu passe em profundidade para Saibari.
O atacante ganhou na velocidade, saiu cara a cara com Alisson e encobriu o goleiro brasileiro. O lance expôs a dificuldade do Brasil para recompor a defesa após erro no setor ofensivo.
O empate veio aos 32 minutos. Bruno Guimarães participou da construção pela esquerda, a bola chegou a Vini Jr., que cortou El Aynaoui, carregou para o meio e finalizou com precisão. O gol recolocou o Brasil no jogo e mudou o clima da partida.
Como nasceu o gol de Marrocos?
O gol de Marrocos nasceu de uma perda de bola brasileira no ataque. Com espaço para contra-atacar, a equipe africana acelerou a jogada pelo setor central e encontrou Saibari livre para finalizar diante de Alisson.
Esse tipo de lance deve entrar na análise da comissão técnica, pois mostra a necessidade de melhor proteção após erro de passe e domínio no campo rival.
Como Vini Jr. empatou para o Brasil?
Vini Jr. recebeu pela esquerda, levou a marcação para dentro e encontrou espaço para finalizar. O atacante decidiu em jogada individual, recurso que já aparece como uma das principais armas da Seleção na Copa.
A jogada também mostrou a importância de Bruno Guimarães na saída pela esquerda. O meio-campista deu suporte para aproximar setores e tirar o Brasil da pressão inicial.
Quais chances o Brasil perdeu no empate?
O Brasil teve bons momentos antes do intervalo e no segundo tempo. Aos 45 minutos da primeira etapa, Paquetá iniciou a jogada com um lençol para trás, avançou e apareceu para finalizar de voleio após cruzamento de Douglas Santos. Bono fez a defesa e mandou para escanteio.
No começo do segundo tempo, aos 6 minutos, Paquetá cobrou lateral de forma rápida e surpreendeu a defesa marroquina. Igor Thiago recebeu dentro da área e finalizou de canhota, mas Bono fez nova defesa.
Aos 32 minutos do segundo tempo, Matheus Cunha achou Vini Jr. em belo lançamento. O camisa brasileiro serviu Raphinha, que teve espaço para finalizar, mas bateu mal. Bono defendeu sem dificuldade.
O que o jogo mostrou para Carlo Ancelotti?
A estreia mostrou que o Brasil tem força individual para decidir lances, mas ainda precisa reduzir erros de posse e melhorar a resposta defensiva após perda de bola. Marrocos soube atacar espaços e quase voltou a marcar em chegadas de Hakimi e Mazraoui.
O jogo também reforçou a importância de Vini Jr. como válvula de escape. O atacante foi o nome mais decisivo do Brasil no placar e apareceu em jogadas que exigiram ação direta contra a marcação.
Para Carlo Ancelotti, o empate deixa lições claras. A Seleção precisa de mais controle entre meio e ataque, melhor proteção contra contra-ataques e maior precisão na finalização. Em Copa do Mundo, jogos equilibrados podem ser decididos por poucos detalhes.
O portal também acompanhou a chegada do treinador à Seleção na matéria sobre Carlo Ancelotti como técnico do Brasil, movimento que aumentou a expectativa por uma campanha forte no Mundial.
Como fica a situação do Brasil no Grupo C?
Com o empate, o Brasil soma um ponto na primeira rodada do Grupo C. Marrocos também sai da estreia com um ponto. A sequência contra o Haiti ganha peso porque uma vitória pode recolocar a Seleção em posição mais confortável na briga por classificação.
O resultado não é ruim por si só, já que Marrocos é adversário competitivo e chegou à Copa com status de rival perigoso. O problema para o Brasil está mais na forma como sofreu com erros de saída e na falta de aproveitamento em chances claras.
O próximo compromisso deve exigir postura diferente. Contra o Haiti, a Seleção tende a ter mais posse de bola e responsabilidade para propor o jogo. O desafio será transformar domínio territorial em gols.
Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa?
O próximo jogo do Brasil será contra o Haiti, na sexta-feira (19/06), no Philadelphia Stadium. A partida está marcada para 21h30, pelo horário de Brasília, de acordo com a tabela oficial da FIFA.
O confronto será o segundo da Seleção no Grupo C. Depois, o Brasil ainda enfrenta a Escócia para fechar a primeira fase. A gestão física do elenco passa a ter importância, pois a equipe estreia com jogo intenso e precisa recuperar titulares para a sequência.
O Vale 360 News também mostrou como a Copa movimenta a região, inclusive em eventos com telão, como no Arraiá do GAMT em Caçapava com transmissão do jogo do Brasil.