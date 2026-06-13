A madrugada deste sábado (13) terminou em tragédia para um grupo de amigos que deixava uma danceteria em Lorena. Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, foi morto a tiros dentro de um carro na Estrada Municipal Darcy Nunes Villela, na zona rural da cidade.
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Um segundo jovem, de 23 anos, que dirigia o veículo, também foi atingido pelos disparos e precisou passar por cirurgia.
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.
Quem era Guilherme
A vítima fatal foi identificada como Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele era estagiário e ocupava o banco dianteiro do passageiro de um VW Gol prata quando foi atingido pelos tiros.
Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte do jovem no local.
O motorista do veículo foi baleado na região abdominal, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro municipal. No momento do registro da ocorrência, ele passava por procedimento cirúrgico.
Como aconteceu o ataque
De acordo com depoimentos prestados à polícia, o grupo deixava a danceteria e seguia o fluxo de veículos na estrada quando percebeu uma movimentação suspeita às margens da via.
Testemunhas relataram ter visto dois homens agachados em uma área de mata próxima ao local. Pouco depois, ouviram os disparos.
O vidro dianteiro do veículo foi atingido e quebrado pelos tiros. Segundo a investigação, um dos criminosos teria se aproximado do lado do passageiro, onde Guilherme estava sentado, efetuando vários disparos em sua direção.
O jovem não teve chance de defesa.
Polícia apura possível emboscada
Um dos pontos que chama a atenção dos investigadores é o relato de que os dois suspeitos vistos na mata teriam mantido contato momentos antes com ocupantes de um Honda Civic de cor chumbo.
As testemunhas afirmaram que o veículo estava parado próximo ao local da saída da danceteria. Em seguida, o motorista do Gol realizou uma ultrapassagem e, pouco depois, ocorreu o ataque.
A Polícia Civil trabalha para identificar se houve uma emboscada planejada ou se existe alguma outra motivação para o crime.
O que foi apreendido
Durante a perícia, foram recolhidos uma cápsula deflagrada de calibre .40 e dois projéteis deformados encontrados dentro do veículo.
Os celulares das vítimas também foram apreendidos e passarão por análise. Além disso, o VW Gol foi removido para um pátio credenciado, onde será submetido a exames periciais.
A expectativa dos investigadores é que a análise balística, os depoimentos e as imagens de câmeras da danceteria e da região ajudem a identificar os autores.
Investigação segue sem suspeitos
Até agora, a motivação do crime permanece desconhecida.
As testemunhas disseram à polícia que não houve qualquer confusão ou desentendimento envolvendo Guilherme ou o motorista dentro da danceteria e afirmaram não conhecer os autores dos disparos.
A Polícia Civil de Lorena segue reunindo provas, analisando imagens e ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica do ataque e identificar os responsáveis pelo homicídio.