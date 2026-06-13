A madrugada deste sábado (13) terminou em tragédia para um grupo de amigos que deixava uma danceteria em Lorena. Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, foi morto a tiros dentro de um carro na Estrada Municipal Darcy Nunes Villela, na zona rural da cidade.

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Um segundo jovem, de 23 anos, que dirigia o veículo, também foi atingido pelos disparos e precisou passar por cirurgia.