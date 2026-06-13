Uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra terminou com a apreensão de 102 quilos de pasta base de cocaína e a recuperação de um veículo furtado na tarde deste sábado (13), em Taubaté. A ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) causou mobilização na região após o motorista desobedecer uma ordem de parada e fugir em alta velocidade.
Segundo a PRF, a ocorrência teve início por volta das 14h40, no km 127 da Via Dutra, quando agentes tentaram abordar um Honda Civic cinza que seguia pela rodovia. Ao perceber a fiscalização, o condutor acelerou e iniciou uma fuga perigosa pelo corredor da estrada.
Os policiais realizaram acompanhamento tático por aproximadamente 12 quilômetros. Durante a perseguição, o motorista deixou a rodovia e entrou na área urbana de Taubaté, dando início a uma operação integrada entre as forças de segurança.
Cerca de 20 minutos depois, equipes da Polícia Militar localizaram o veículo abandonado no estacionamento de um estabelecimento comercial. O suspeito conseguiu fugir a pé antes da chegada dos policiais e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.
Droga estava escondida em carro furtado
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 95 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 102 quilos da droga.
Além do entorpecente, a fiscalização revelou que o Honda Civic era produto de furto registrado na capital paulista. O veículo circulava com placas clonadas de outro automóvel semelhante, estratégia frequentemente utilizada por criminosos para dificultar a identificação pelas autoridades.
A carga apreendida representa um prejuízo estimado em R$ 12,24 milhões ao narcotráfico, segundo cálculos das forças de segurança.
Caso foi levado para a Polícia Civil
A droga, o veículo recuperado e toda a ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Taubaté, que dará continuidade às investigações para identificar e localizar o motorista responsável pelo transporte da carga ilícita.
A apreensão é considerada uma das maiores registradas na região neste ano e reforça a importância da Via Dutra como alvo constante de operações de combate ao tráfico de drogas.