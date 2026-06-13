Uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra terminou com a apreensão de 102 quilos de pasta base de cocaína e a recuperação de um veículo furtado na tarde deste sábado (13), em Taubaté. A ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) causou mobilização na região após o motorista desobedecer uma ordem de parada e fugir em alta velocidade.

Segundo a PRF, a ocorrência teve início por volta das 14h40, no km 127 da Via Dutra, quando agentes tentaram abordar um Honda Civic cinza que seguia pela rodovia. Ao perceber a fiscalização, o condutor acelerou e iniciou uma fuga perigosa pelo corredor da estrada.

Os policiais realizaram acompanhamento tático por aproximadamente 12 quilômetros. Durante a perseguição, o motorista deixou a rodovia e entrou na área urbana de Taubaté, dando início a uma operação integrada entre as forças de segurança.