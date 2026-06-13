A Seleção Brasileira está definida para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação para o duelo contra Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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O destaque regional fica por conta do volante Casemiro. Nascido em São José dos Campos, o jogador será um dos líderes da equipe na busca pelo hexacampeonato mundial.
A formação escolhida por Ancelotti tem Alisson no gol; Ibáñez, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam a linha defensiva. No meio-campo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Igor Thiago. No setor ofensivo, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinícius Júnior.
Escalação do Brasil:
Invicto em estreias de Copa do Mundo desde 1934, o Brasil tenta dar o primeiro passo rumo ao hexa diante de um dos adversários mais difíceis da fase de grupos. Marrocos chega ao Mundial credenciado pela histórica campanha no Catar, quando alcançou as semifinais.
Para Casemiro, a partida marca o início da terceira Copa da carreira e a oportunidade de seguir os passos de Zito, volante de Roseira e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira em 1958 e 1962.