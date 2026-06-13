Chegou a hora. Neste sábado (13), a partir de 19h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira inicia a caminhada em busca do hexa da Copa do Mundo. E com o joseense Casemiro como um dos líderes da equipe.

O primeiro desafio é contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no duelo que abre o Grupo C, todo ele concentrado nos Estados Unidos e que ainda reúne Escócia e Haiti.

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