Um homem morreu após ser vítima de um homicídio na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté.
O crime ocorreu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e próximo à Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para a realização da perícia, responsável pela coleta de vestígios que podem auxiliar na investigação do caso.
Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada. Também não havia informações confirmadas sobre a idade do homem, o tipo de arma utilizada no crime ou a quantidade de pessoas envolvidas na ação criminosa.
Segundo as primeiras informações, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica do homicídio, no entanto, permanece sob investigação.
A Polícia Civil deverá ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e aguardar os resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do crime.
Os exames técnicos podem apontar detalhes importantes, como a natureza dos ferimentos, a possível distância entre autor e vítima no momento da agressão e outros elementos que ajudem a reconstituir o ocorrido.
Até o momento, não há registro de suspeitos presos. A motivação do homicídio também é desconhecida.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Taubaté.