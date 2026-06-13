Um homem morreu após ser vítima de um homicídio na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté.

O crime ocorreu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e próximo à Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para a realização da perícia, responsável pela coleta de vestígios que podem auxiliar na investigação do caso.