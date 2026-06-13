13 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

AGORA: Homem é morto em frente à sede da Mancha Verde em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um homem morreu após ser vítima de um homicídio na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté.

O crime ocorreu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e próximo à Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para a realização da perícia, responsável pela coleta de vestígios que podem auxiliar na investigação do caso.

Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada. Também não havia informações confirmadas sobre a idade do homem, o tipo de arma utilizada no crime ou a quantidade de pessoas envolvidas na ação criminosa.

Segundo as primeiras informações, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica do homicídio, no entanto, permanece sob investigação.

A Polícia Civil deverá ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e aguardar os resultados dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do crime.

Os exames técnicos podem apontar detalhes importantes, como a natureza dos ferimentos, a possível distância entre autor e vítima no momento da agressão e outros elementos que ajudem a reconstituir o ocorrido.

Até o momento, não há registro de suspeitos presos. A motivação do homicídio também é desconhecida.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Taubaté.

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