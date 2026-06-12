A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 73.863 em dinheiro durante uma fiscalização realizada na tarde desta sexta-feira (12) na Rodovia Presidente Dutra. Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro.

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A abordagem aconteceu no km 181 da BR-116, em Guararema, no interior de São Paulo. Segundo a PRF, a equipe realizava uma operação voltada à fiscalização de motocicletas no sentido da capital paulista quando percebeu a atitude suspeita de um motociclista que parou atrás de uma placa de sinalização ao avistar o bloqueio policial.