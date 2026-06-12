A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 73.863 em dinheiro durante uma fiscalização realizada na tarde desta sexta-feira (12) na Rodovia Presidente Dutra. Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro.
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A abordagem aconteceu no km 181 da BR-116, em Guararema, no interior de São Paulo. Segundo a PRF, a equipe realizava uma operação voltada à fiscalização de motocicletas no sentido da capital paulista quando percebeu a atitude suspeita de um motociclista que parou atrás de uma placa de sinalização ao avistar o bloqueio policial.
De acordo com os agentes, o condutor permaneceu no local por alguns minutos, aparentemente aguardando uma oportunidade para evitar a fiscalização. Quando tentou atravessar o ponto de bloqueio, foi imediatamente abordado pelos policiais.
Durante a vistoria, o homem informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e afirmou que transportava em sua mochila uma caixa contendo um par de sapatos. No entanto, os policiais desconfiaram da versão apresentada ao perceberem que a embalagem, lacrada com fita adesiva, possuía peso incompatível com o conteúdo informado.
Ao abrirem a caixa, os agentes encontraram uma grande quantidade de dinheiro em espécie. A contagem revelou um total de R$ 73.863.
Questionado sobre a origem dos valores, o motociclista afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e disse ter aceitado uma solicitação particular para transportar a encomenda. Segundo seu relato, a caixa foi retirada em Jacareí e deveria ser entregue no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Pelo serviço, ele receberia R$ 300.
Ainda conforme a PRF, o homem não soube informar quem entregou a encomenda, mencionando apenas que o destinatário teria o prenome “André”. Diante da falta de documentação que comprovasse a origem lícita do dinheiro e das circunstâncias da ocorrência, os policiais encaminharam o caso para o Distrito Policial de Guararema.
Além do dinheiro apreendido, três aparelhos celulares iPhone também foram recolhidos para investigação. A Polícia Civil dará continuidade às apurações para identificar a procedência dos valores e eventuais envolvidos no caso.