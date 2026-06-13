No próximo 14 de junho, o Palácio Sunset, em São José dos Campos, recebe mais uma edição da Sub18, evento exclusivo para adolescentes de 12 a 17 anos. A festa acontece das 15h às 21h.

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Entre as atrações confirmadas estão Vulgo FK, um dos principais nomes do trap e funk nacional, DJ Arana, fenômeno das plataformas digitais e dono de grandes sucessos do funk paulista, e DJ 100, destaque nos principais eventos do gênero. O line-up também conta com DJ Romarinho, DJ Franco e DJ Alesson.