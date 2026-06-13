14 de junho de 2026
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ATRAÇÃO

São José recebe evento para adolescentes neste domingo

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
São José recebe evento para adolescentes neste domingo
São José recebe evento para adolescentes neste domingo

No próximo 14 de junho, o Palácio Sunset, em São José dos Campos, recebe mais uma edição da Sub18, evento exclusivo para adolescentes de 12 a 17 anos. A festa acontece das 15h às 21h.

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Entre as atrações confirmadas estão Vulgo FK, um dos principais nomes do trap e funk nacional, DJ Arana, fenômeno das plataformas digitais e dono de grandes sucessos do funk paulista, e DJ 100, destaque nos principais eventos do gênero. O line-up também conta com DJ Romarinho, DJ Franco e DJ Alesson.

Os últimos ingressos podem ser adquiridos através do site: www.queroingressos.com

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