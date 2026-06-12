O São José confirmou nesta sexta-feira (12) a contratação do meio-campista Maurício para a disputa da Copa Paulista 2026. Aos 37 anos, o jogador retorna à cidade onde nasceu para defender pela primeira vez o clube joseense, em um dos movimentos mais relevantes do mercado da competição.
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Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Maurício construiu grande parte da carreira no futebol europeu. O meia atuou por clubes como o Zenit, e o Terek Grozny, da Rússia, além de equipes tradicionais da Grécia, entre elas PAOK e Panathinaikos, onde também exerceu a função de capitão.
A chegada do jogador representa mais uma etapa do processo de reformulação do elenco para a Copa Paulista. Com experiência internacional e passagens por competições de alto nível, Maurício passa a integrar um grupo que vem sendo montado com foco na busca por uma campanha de destaque no torneio estadual.
O retorno do atleta para São José dos Campos acontece após décadas atuando fora da cidade. Agora, ele terá a oportunidade de vestir a camisa do clube que representa seu município de origem.
A diretoria segue trabalhando na formação do elenco para a competição, considerada prioridade do clube no segundo semestre da temporada.
Novo técnico chegou
A contratação de Maurício ocorre poucas horas após o São José anunciar o técnico Wilson Júnior para comandar a equipe na Copa Paulista.
O treinador assumiu o cargo após a saída de Jorge Castilho e já participa do planejamento para a competição. Com passagens por clubes como São Bento, São Bernardo, Monte Azul, Juventus, Primavera, São Caetano e Taubaté, Wilson chega com a missão de estruturar a equipe para a estreia no torneio.
Além da experiência no futebol profissional, o comandante também acumulou trabalhos nas categorias de base, incluindo a conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20 pelo Náutico. A estreia da Águia do Vale está marcada para o dia 20 de julho, contra o São Caetano, no ABC Paulista, às 15h.