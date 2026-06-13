O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o Barcelona Capela na tarde deste domingo (14), a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, na Rua Comendador Souza, em São Paulo. Esse jogo vale pelo fechamento da nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Com 8 pontos, a Laranja Mecânica vem de duas derrotas consecutivas e, com isso, deixou a zona de classificação do grupo 4, caindo para o quinto lugar no geral. Sem contar os jogos de sábado, tem três pontos a menos que o União Mogi, que fecha o G-4.