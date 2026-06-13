14 de junho de 2026
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COMENDADOR SOUZA

Manthiqueira visita o lanterna Barcelona e busca sobrevivência

Por Marcos Eduardo Carvalho | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Kelly Silveira/AD Manthiqueira
Manthiqueira visita o lanterna Barcelona e busca sobrevivência
Manthiqueira visita o lanterna Barcelona e busca sobrevivência

O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o Barcelona Capela na tarde deste domingo (14), a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, na Rua Comendador Souza, em São Paulo. Esse jogo vale pelo fechamento da nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Com 8 pontos, a Laranja Mecânica vem de duas derrotas consecutivas e, com isso, deixou a zona de classificação do grupo 4, caindo para o quinto lugar no geral. Sem contar os jogos de sábado, tem três pontos a menos que o União Mogi, que fecha o G-4.

De todo o modo, o time do técnico Dado Oliveira precisa do triunfo para chegar vivo à última rodada, em casa, em um possível confronto direto contra o Mauaense.

O que pode ajudar o Manthiqueira é a situação do Barcelona, lanterna, já eliminado e que perdeu todos os jogos até agora. Dessa maneira, se vencer, chegará vivo na última rodada. Em caso de empate ou derrota, irá comprometer as chances.

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