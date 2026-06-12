O Tribunal de Justiça irá promover na próxima segunda-feira (15) uma audiência de conciliação no processo movido pela Prefeitura de Taubaté contra o Sindicato dos Servidores - a categoria está em greve desde o dia 2 de junho.

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Segundo decisão tomada nessa sexta-feira (12) pelo desembargador Damião Cogan, vice-presidente em exercício do TJ, a audiência terá início às 16h e será feita por videoconferência. Caso não haja acordo, o processo irá a julgamento no Órgão Especial, que é composto por 25 desembargadores.