O Governo do Estado de São Paulo lança nesta segunda-feira (15) o programa "Protocolo Não se Cale vai à Escola", iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas no ambiente escolar. O evento está marcado para as 10h.

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O lançamento será realizado na Escola Estadual Roberto Burle Marx, em São José dos Campos. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Políticas para a Mulher, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Segurança Pública.