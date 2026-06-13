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EDUCAÇÃO

'Não se Cale' chega às escolas e governo lança projeto em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Governo de SP
'Não se Cale' chega às escolas e governo lança projeto em SJC
'Não se Cale' chega às escolas e governo lança projeto em SJC

O Governo do Estado de São Paulo lança nesta segunda-feira (15) o programa "Protocolo Não se Cale vai à Escola", iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas no ambiente escolar. O evento está marcado para as 10h.

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O lançamento será realizado na Escola Estadual Roberto Burle Marx, em São José dos Campos. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Políticas para a Mulher, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Segurança Pública.

A proposta leva para as escolas estaduais os princípios do Protocolo Não se Cale, que já é aplicado em estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas e eventos.

Segundo o governo estadual, o objetivo é orientar a comunidade escolar para identificar sinais de violência, acolher vítimas, divulgar canais de denúncia e promover ações voltadas à prevenção da violência contra mulheres e meninas.

O projeto terá duração prevista de 24 meses e será desenvolvido em todo o estado. Entre as ações previstas estão a capacitação de profissionais da educação, produção de conteúdos para estudantes, realização de palestras presenciais com delegadas de polícia e especialistas, além da ampliação dos recursos da plataforma CONVIVA-SP para registro e acompanhamento de ocorrências.

A iniciativa também prevê a realização de 168 ações formativas presenciais em 56 municípios paulistas e a produção de vídeos educativos direcionados aos alunos da rede estadual.

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