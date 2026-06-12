13 de junho de 2026
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Mandou vídeo para o ex em hotel com outro para se 'vingar'

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mandou vídeo para o ex em hotel com outro para se 'vingar'
Mandou vídeo para o ex em hotel com outro para se 'vingar'

Uma mulher gravou um vídeo ao lado de um homem em um quarto de hotel e enviou as imagens ao ex-marido após o fim do relacionamento. Segundo o conteúdo da gravação, a intenção era mostrar ao antigo companheiro que havia iniciado uma nova fase da vida amorosa.

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Nas imagens, a mulher aparece deitada na cama ao lado do rapaz enquanto explica que pretendia encaminhar o vídeo ao ex-companheiro. Ela afirma que desejava demonstrar que havia seguido em frente após o término.

Durante a gravação, o homem manifesta desconforto com a situação e pede que o material não seja compartilhado. Em diversos momentos, ele alerta para possíveis consequências da exposição das imagens.

Apesar dos pedidos, a mulher insiste que enviará o vídeo ao ex-marido. Segundo o relato apresentado na gravação, o objetivo seria provar que havia reconstruído sua vida após o fim do relacionamento.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e gerou repercussão entre internautas, que comentaram a atitude dos envolvidos e o constrangimento demonstrado pelo homem durante a gravação.

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