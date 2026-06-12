Uma mulher gravou um vídeo ao lado de um homem em um quarto de hotel e enviou as imagens ao ex-marido após o fim do relacionamento. Segundo o conteúdo da gravação, a intenção era mostrar ao antigo companheiro que havia iniciado uma nova fase da vida amorosa.

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Nas imagens, a mulher aparece deitada na cama ao lado do rapaz enquanto explica que pretendia encaminhar o vídeo ao ex-companheiro. Ela afirma que desejava demonstrar que havia seguido em frente após o término.