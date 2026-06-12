13 de junho de 2026
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LEGÍTIMA DEFESA

VÍDEO: Reagiu a assalto e meteu bala na cara do ladrão

Por Da Redação | Córdoba, Argentina
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Reagiu a assalto e meteu bala na cara do ladrão
Reagiu a assalto e meteu bala na cara do ladrão

Um comerciante reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito durante uma luta corporal dentro do próprio estabelecimento. Segundo o empresário, ele foi atacado com uma arma branca e efetuou o disparo para se defender.

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O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (8), em um quiosque na cidade de Alta Gracia, na província de Córdoba, na Argentina. O proprietário do local relatou que estava acompanhado da esposa quando o homem entrou exigindo dinheiro.

De acordo com o comerciante, o suspeito o ameaçou, o conduziu até o caixa e chegou a feri-lo com um objeto perfurante. Durante a agressão, ele sacou uma arma de fogo e atirou contra o assaltante.

Em entrevista à imprensa argentina, o empresário afirmou que decidiu reagir ao perceber risco à própria vida e à segurança de sua família.

Após ser atingido, o suspeito deixou o local. Horas depois, ele procurou atendimento médico acompanhado da mãe. Conforme informações divulgadas pela imprensa local, o homem, de 28 anos, foi detido pelas autoridades.

O caso é investigado pela Promotoria de Turno 2 de Córdoba. Até o momento, não foram divulgadas acusações contra o comerciante, enquanto as circunstâncias da ocorrência seguem sob apuração.

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