Um comerciante reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito durante uma luta corporal dentro do próprio estabelecimento. Segundo o empresário, ele foi atacado com uma arma branca e efetuou o disparo para se defender.
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O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (8), em um quiosque na cidade de Alta Gracia, na província de Córdoba, na Argentina. O proprietário do local relatou que estava acompanhado da esposa quando o homem entrou exigindo dinheiro.
De acordo com o comerciante, o suspeito o ameaçou, o conduziu até o caixa e chegou a feri-lo com um objeto perfurante. Durante a agressão, ele sacou uma arma de fogo e atirou contra o assaltante.
Em entrevista à imprensa argentina, o empresário afirmou que decidiu reagir ao perceber risco à própria vida e à segurança de sua família.
Após ser atingido, o suspeito deixou o local. Horas depois, ele procurou atendimento médico acompanhado da mãe. Conforme informações divulgadas pela imprensa local, o homem, de 28 anos, foi detido pelas autoridades.
O caso é investigado pela Promotoria de Turno 2 de Córdoba. Até o momento, não foram divulgadas acusações contra o comerciante, enquanto as circunstâncias da ocorrência seguem sob apuração.