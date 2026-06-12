Um comerciante reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito durante uma luta corporal dentro do próprio estabelecimento. Segundo o empresário, ele foi atacado com uma arma branca e efetuou o disparo para se defender.

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O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (8), em um quiosque na cidade de Alta Gracia, na província de Córdoba, na Argentina. O proprietário do local relatou que estava acompanhado da esposa quando o homem entrou exigindo dinheiro.