Uma jovem de 18 anos decidiu levar a melhor amiga para acompanhá-la durante o término de um relacionamento. Horas depois, as duas foram encontradas mortas junto com o namorado da vítima, apontado pela polícia como autor dos disparos.
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O caso ocorreu na noite de 6 de junho, em Kentucky, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Jadeance Hale, de 18 anos, e Kira “Lila” Asher, de 19. Segundo as investigações, Jadeance pretendia encerrar o namoro com James Priddy, de 21 anos, e pediu que a amiga estivesse presente para lhe dar apoio durante a conversa.
Familiares passaram a se preocupar após perderem contato com as jovens. De acordo com as autoridades, surgiram relatos de que o suspeito estaria impedindo que elas deixassem o local. A mãe de Jadeance chegou a acionar os serviços de emergência ao perceber que a filha não conseguia se afastar do relacionamento.
Durante as buscas, policiais localizaram o veículo em que os três estavam. Segundo a investigação, o motorista não obedeceu à ordem de parada, dando início a uma perseguição que se estendeu por cerca de 30 minutos e atravessou dois condados.
A ocorrência terminou quando o automóvel foi cercado pelas equipes policiais e colidiu com outro veículo. Ao se aproximarem do carro, os agentes encontraram os três ocupantes mortos por disparos de arma de fogo.
Conforme a apuração das autoridades, James Priddy teria atirado contra Jadeance e Lila antes de tirar a própria vida.
A morte das duas jovens provocou comoção entre familiares e amigos. Pessoas próximas relataram que Jadeance e Lila mantinham uma amizade próxima e costumavam passar grande parte do tempo juntas.
Uma campanha criada após o caso informou que as famílias decidiram realizar cerimônias fúnebres lado a lado em homenagem ao vínculo entre as amigas. Amigos também destacaram que Lila era mãe de uma bebê.