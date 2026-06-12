Uma jovem de 18 anos decidiu levar a melhor amiga para acompanhá-la durante o término de um relacionamento. Horas depois, as duas foram encontradas mortas junto com o namorado da vítima, apontado pela polícia como autor dos disparos.

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O caso ocorreu na noite de 6 de junho, em Kentucky, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Jadeance Hale, de 18 anos, e Kira “Lila” Asher, de 19. Segundo as investigações, Jadeance pretendia encerrar o namoro com James Priddy, de 21 anos, e pediu que a amiga estivesse presente para lhe dar apoio durante a conversa.