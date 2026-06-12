O corpo encontrado em avançado estado de decomposição foi identificado como sendo do empresário Laercio Müller, segundo informações divulgadas pelas autoridades. A identificação ocorreu após a localização de documentos pessoais junto aos restos mortais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cadáver foi localizado na região de Porto Seco, em Davinópolis, no Maranhão. Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.