13 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Empresário é achado esquartejado dentro de tambor

Por Da Redação | Davinópolis (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Empresário é achado esquartejado dentro de tambor
Empresário é achado esquartejado dentro de tambor

O corpo encontrado em avançado estado de decomposição foi identificado como sendo do empresário Laercio Müller, segundo informações divulgadas pelas autoridades. A identificação ocorreu após a localização de documentos pessoais junto aos restos mortais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cadáver foi localizado na região de Porto Seco, em Davinópolis, no Maranhão. Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.

De acordo com o perito criminal responsável pela análise preliminar, há indícios de que a vítima tenha sido esquartejada. Os restos mortais estavam dentro de um tambor azul encontrado no local.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e realiza diligências para esclarecer a motivação do caso, além de identificar e localizar os possíveis envolvidos.

O caso segue sob investigação e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários