O corpo encontrado em avançado estado de decomposição foi identificado como sendo do empresário Laercio Müller, segundo informações divulgadas pelas autoridades. A identificação ocorreu após a localização de documentos pessoais junto aos restos mortais.
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O cadáver foi localizado na região de Porto Seco, em Davinópolis, no Maranhão. Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.
De acordo com o perito criminal responsável pela análise preliminar, há indícios de que a vítima tenha sido esquartejada. Os restos mortais estavam dentro de um tambor azul encontrado no local.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e realiza diligências para esclarecer a motivação do caso, além de identificar e localizar os possíveis envolvidos.
O caso segue sob investigação e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.