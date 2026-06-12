A Prefeitura de Caçapava realizará uma série de ações para acompanhar os jogos da Copa do Mundo e promover atividades culturais em diferentes pontos da cidade. A programação começa neste sábado (13), às 18h, data da estreia da Seleção Brasileira na competição.

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As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com comerciantes e empreendedores locais. Entre as ações está o Projeto Rota do Gol, que prevê a transmissão das partidas em bares participantes do município.