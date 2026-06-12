A Prefeitura de Caçapava realizará uma série de ações para acompanhar os jogos da Copa do Mundo e promover atividades culturais em diferentes pontos da cidade. A programação começa neste sábado (13), às 18h, data da estreia da Seleção Brasileira na competição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com comerciantes e empreendedores locais. Entre as ações está o Projeto Rota do Gol, que prevê a transmissão das partidas em bares participantes do município.
A proposta é levar os torcedores a diferentes estabelecimentos ao longo do torneio, criando pontos de encontro para acompanhar os jogos e incentivando a movimentação do comércio local.
A programação também contará com atividades em espaços públicos. Uma delas será realizada na Feira dos Amigos, na Praça do Residencial Esperança. Outra ocorrerá durante a Feira dos Produtores e Artesãos, na praça do bairro Village das Flores.
Após as transmissões dos jogos, os dois locais receberão apresentações musicais. A iniciativa busca ampliar as opções de lazer para moradores e visitantes durante o período da competição.
Outra ação prevista envolve comerciantes da região central da cidade. Ruas receberão pinturas temáticas relacionadas à Copa do Mundo e à participação da Seleção Brasileira no torneio.
Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, o objetivo é incentivar a utilização dos espaços públicos, fortalecer o comércio local e oferecer atividades para que a população acompanhe os jogos de forma coletiva.