Moradores dos bairros Jardim Juliana, Conjunto Residencial Morumbi e Parque Residencial União, na região sul de São José dos Campos, poderão participar da Operação Casa Limpa neste sábado (13). A ação será realizada das 7h às 12h para recolher objetos que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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A orientação da Prefeitura é que os materiais sejam colocados em frente às residências antes da passagem dos caminhões. Entre os itens que serão recolhidos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água.
Materiais como móveis, restos de madeira e entulho de construção não serão recolhidos durante a operação. Esses resíduos devem ser destinados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do município.
Segundo a Prefeitura, as 21 edições da Operação Casa Limpa realizadas em 2026 resultaram na coleta de mais de 14 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito.
Os dados mais recentes da 2ª Avaliação de Densidade Larvária (ADL) apontaram redução no índice breteau, indicador que mede a presença de larvas em recipientes com água parada. O índice passou de 1,2 em janeiro para 1,0 em maio.
Além da Operação Casa Limpa, o município mantém outras ações de combate ao mosquito, como o uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) para monitoramento e registro das atividades.
Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada entre 14h e 20h30. De acordo com a administração municipal, a mudança busca ampliar o acesso das equipes aos imóveis durante o período em que há maior presença de moradores.
A Prefeitura também reforça a importância da colaboração da população na eliminação de recipientes que possam acumular água, na manutenção de caixas-d’água fechadas e no recebimento dos agentes durante as visitas de inspeção. Os profissionais atuam uniformizados e identificados com crachá.
Em caso de identificação de possíveis focos do mosquito, a população pode acionar a Central 156 por telefone, aplicativo ou internet.