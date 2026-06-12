Moradores dos bairros Jardim Juliana, Conjunto Residencial Morumbi e Parque Residencial União, na região sul de São José dos Campos, poderão participar da Operação Casa Limpa neste sábado (13). A ação será realizada das 7h às 12h para recolher objetos que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A orientação da Prefeitura é que os materiais sejam colocados em frente às residências antes da passagem dos caminhões. Entre os itens que serão recolhidos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água.