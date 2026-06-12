A Prefeitura de São José dos Campos colocou em funcionamento uma nova base da Guarda Civil Municipal na entrada da comunidade do Banhado, na região central da cidade.
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A unidade opera durante 24 horas e servirá como ponto de apoio para as equipes da corporação. A localização da estrutura também permitirá o acompanhamento da circulação de pessoas e veículos em uma das vias com maior movimento do município.
Segundo a administração municipal, a base integra as ações de policiamento comunitário desenvolvidas pela GCM. A proximidade entre os agentes e os moradores busca ampliar o contato direto com a população.
Além das atividades de atendimento e patrulhamento, o espaço oferece infraestrutura para o trabalho das equipes. A unidade conta com conexão aos sistemas da Prefeitura e do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), possibilitando suporte às operações realizadas na região.
A entrega da nova base faz parte das ações voltadas à segurança pública no município.