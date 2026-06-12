A Prefeitura de São José dos Campos colocou em funcionamento uma nova base da Guarda Civil Municipal na entrada da comunidade do Banhado, na região central da cidade.

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A unidade opera durante 24 horas e servirá como ponto de apoio para as equipes da corporação. A localização da estrutura também permitirá o acompanhamento da circulação de pessoas e veículos em uma das vias com maior movimento do município.