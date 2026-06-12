Concessão

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara o projeto que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

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Projeto

O projeto prevê a obrigatoriedade de que seja mantida a destinação do prédio para atividades comerciais, culturais ou turísticas. "A concessão para iniciativa privada ou ente público permitirá a modernização da infraestrutura, a ampliação dos serviços e a valorização da gastronomia e cultura locais, que constituem importantes referências identitárias e turísticas de nossa cidade", afirmou a Prefeitura.