Concessão
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara o projeto que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
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Projeto
O projeto prevê a obrigatoriedade de que seja mantida a destinação do prédio para atividades comerciais, culturais ou turísticas. "A concessão para iniciativa privada ou ente público permitirá a modernização da infraestrutura, a ampliação dos serviços e a valorização da gastronomia e cultura locais, que constituem importantes referências identitárias e turísticas de nossa cidade", afirmou a Prefeitura.
Prazo
Segundo o projeto, a concessão terá prazo 25 anos, renovável por mais 25. A finalidade do uso do espaço deverá ser submetida à consulta prévia em audiência pública e perante o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).
Mercato
O prédio onde funcionava o Mercato, no Quiririm, tem uma área de 12 mil metros quadrados. O espaço, que antigamente era um depósito de grãos, passou a abrigar, no ano de 1999, estandes de comidas típicas, derivados de leite, vinhos, grãos, plantas e artesanatos.