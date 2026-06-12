O advogado Leonardo Sica, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, disse que a reforma do Judiciário é a “principal prioridade” da entidade nesse momento, especialmente para ampliar acesso, reduzir morosidade e modernizar a prestação do serviço judicial.

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“A última reforma do Judiciário foi em 2004. Ou seja, mais de 22 anos. De lá para cá, o Judiciário mudou muito, tornou-se um protagonista da vida brasileira, se tornou muito mais importante do que ele era antes. Tudo se resolve no Judiciário”, disse Sica.