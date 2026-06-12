A Polícia Civil investiga a execução do entregador João Guilherme Silva Torres, de 40 anos, morto a tiros na noite desta quinta-feira (11), no bairro Ponte Nova, em Lorena. A principal suspeita é de que o trabalhador tenha sido atraído para o local por meio de um pedido de entrega usado como armadilha pelos criminosos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados às 23h18 para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Antônio da Silva Tavares. Quando chegaram ao endereço, encontraram João Guilherme caído ao lado da motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer branca que utilizava para trabalhar.