A Polícia Civil investiga a execução do entregador João Guilherme Silva Torres, de 40 anos, morto a tiros na noite desta quinta-feira (11), no bairro Ponte Nova, em Lorena. A principal suspeita é de que o trabalhador tenha sido atraído para o local por meio de um pedido de entrega usado como armadilha pelos criminosos.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados às 23h18 para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Antônio da Silva Tavares. Quando chegaram ao endereço, encontraram João Guilherme caído ao lado da motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer branca que utilizava para trabalhar.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte da vítima ainda no local.
Segundo o registro policial, o entregador apresentava ferimentos causados por tiros na região do nariz, pescoço e peito. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnico-científica, que recolheu evidências para auxiliar nas investigações.
Polícia investiga emboscada
Um dos principais focos da investigação é a possibilidade de que João Guilherme tenha sido atraído para uma emboscada durante uma entrega.
Conforme consta no boletim de ocorrência, policiais do Comando de Força Tática apresentaram aos investigadores fotografias da cena do crime e um vídeo contendo uma conversa por aplicativo de mensagens entre o estabelecimento onde a vítima trabalhava e uma pessoa que teria solicitado uma entrega.
A análise preliminar aponta que o entregador saiu para atender ao pedido após receber uma solicitação feita por meio de um número de telefone celular. Para a Polícia Civil, há indícios de que o chamado tenha sido utilizado para levar a vítima até o local onde foi assassinada.
Crime sem testemunhas
A Polícia Militar informou que não encontrou testemunhas presenciais que pudessem esclarecer a dinâmica do homicídio ou identificar os autores dos disparos.
Os agentes também relataram dificuldades para localizar câmeras de monitoramento devido ao horário do crime e à baixa iluminação da via. A investigação deve buscar imagens de imóveis, estabelecimentos comerciais e residências próximas para tentar identificar os responsáveis pela execução.
Caso é tratado como homicídio qualificado
Diante dos indícios levantados até o momento, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.
A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. A morte de João Guilherme Silva Torres causa comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão, enquanto a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os envolvidos.