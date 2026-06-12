A combinação de chuva e frio deve continuar no Vale do Paraíba até domingo (14). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a frente fria que avançou sobre o território paulista mantém o tempo instável nos próximos dias, com possibilidade de precipitações, céu encoberto e temperaturas baixas, especialmente durante as madrugadas, manhãs e noites.
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A previsão indica períodos de céu nublado e chuva ao longo dos próximos dias. Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada, acompanhadas de rajadas isoladas de vento.
Segundo o órgão, os acumulados registrados e previstos para esta semana são considerados elevados para o mês de junho, período que normalmente apresenta clima mais seco em grande parte do Estado.
Frio permanece
Além da chuva, o frio continua predominando. As temperaturas devem permanecer semelhantes às registradas nos últimos dias, com sensação térmica mais baixa durante as madrugadas, manhãs e noites.
Durante as tardes, os termômetros podem apresentar pequena elevação, mas sem afastar a sensação de frio, principalmente em cidades de maior altitude.
Atenção para mudanças no tempo
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos e a evitar áreas sujeitas a alagamentos durante períodos de chuva mais intensa.
Também é recomendado não buscar abrigo sob árvores em caso de tempestades e permanecer em local seguro durante a ocorrência de raios e ventos fortes.
Em situações de emergência, os telefones são: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193);