A combinação de chuva e frio deve continuar no Vale do Paraíba até domingo (14). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a frente fria que avançou sobre o território paulista mantém o tempo instável nos próximos dias, com possibilidade de precipitações, céu encoberto e temperaturas baixas, especialmente durante as madrugadas, manhãs e noites.

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A previsão indica períodos de céu nublado e chuva ao longo dos próximos dias. Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada, acompanhadas de rajadas isoladas de vento.