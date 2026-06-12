O São José oficializou a contratação do técnico Wilson Júnior, de 49 anos, para comandar a equipe principal na disputa da Copa Paulista 2026. A chegada do treinador faz parte do planejamento da diretoria para o segundo semestre, após Jorge Castilho pedir demissão no início da semana.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, Wilson Júnior desembarca no Vale do Paraíba após passagem recente pelo São Bento. Ao longo da carreira, o treinador acumulou trabalhos em clubes tradicionais do estado, como São Bernardo, Monte Azul, Juventus, Primavera e São Caetano, construindo uma trajetória marcada por equipes organizadas e competitivas. Ele também já treinou o rival Taubaté
Além da experiência no futebol profissional, o novo comandante da Águia do Vale também obteve destaque nas categorias de base. Um dos resultados mais expressivos de seu currículo foi a conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20, título alcançado à frente do Náutico, reforçando sua capacidade de desenvolver atletas e montar equipes vencedoras.
Segundo o São José, a contratação tem como objetivo acelerar o planejamento para a Copa Paulista. Wilson Júnior passa a integrar imediatamente a comissão técnica, participando da definição das estratégias e da preparação do elenco para a competição. A estreia da Águia no torneio será dia 20 de julho, às 15h, contra o São Caetano no Grande ABC.