O São José oficializou a contratação do técnico Wilson Júnior, de 49 anos, para comandar a equipe principal na disputa da Copa Paulista 2026. A chegada do treinador faz parte do planejamento da diretoria para o segundo semestre, após Jorge Castilho pedir demissão no início da semana.

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Agora, Wilson Júnior desembarca no Vale do Paraíba após passagem recente pelo São Bento. Ao longo da carreira, o treinador acumulou trabalhos em clubes tradicionais do estado, como São Bernardo, Monte Azul, Juventus, Primavera e São Caetano, construindo uma trajetória marcada por equipes organizadas e competitivas. Ele também já treinou o rival Taubaté