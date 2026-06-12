12 de junho de 2026
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COPA PAULISTA

São José anuncia Wilson Junior como técnico no lugar de Castilho

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Wilson Junior
Wilson Junior

O São José oficializou a contratação do técnico Wilson Júnior, de 49 anos, para comandar a equipe principal na disputa da Copa Paulista 2026. A chegada do treinador faz parte do planejamento da diretoria para o segundo semestre, após Jorge Castilho pedir demissão no início da semana.

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Agora, Wilson Júnior desembarca no Vale do Paraíba após passagem recente pelo São Bento. Ao longo da carreira, o treinador acumulou trabalhos em clubes tradicionais do estado, como São Bernardo, Monte Azul, Juventus, Primavera e São Caetano, construindo uma trajetória marcada por equipes organizadas e competitivas. Ele também  já treinou o rival Taubaté

Além da experiência no futebol profissional, o novo comandante da Águia do Vale também obteve destaque nas categorias de base. Um dos resultados mais expressivos de seu currículo foi a conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20, título alcançado à frente do Náutico, reforçando sua capacidade de desenvolver atletas e montar equipes vencedoras.

Segundo o São José, a contratação tem como objetivo acelerar o planejamento para a Copa Paulista. Wilson Júnior passa a integrar imediatamente a comissão técnica, participando da definição das estratégias e da preparação do elenco para a competição. A estreia da Águia no torneio será dia 20 de julho, às 15h, contra o São Caetano no Grande ABC.

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