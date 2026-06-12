Um entregador de 40 anos foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (11), em Lorena.

A vítima, identificada como João Guilherme Silva Torres, foi encontrada sem vida ao lado da motocicleta que utilizava para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o pedido de entrega possa ter sido usado para atrair o trabalhador até o local do crime.

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