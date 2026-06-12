Um entregador de 40 anos foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (11), em Lorena.
A vítima, identificada como João Guilherme Silva Torres, foi encontrada sem vida ao lado da motocicleta que utilizava para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o pedido de entrega possa ter sido usado para atrair o trabalhador até o local do crime.
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A Polícia Civil investiga o assassinato de um entregador ocorrido na noite desta quinta-feira (11), no bairro Ponte Nova, em Lorena.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 23h18 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Antônio da Silva Tavares. Ao chegarem ao endereço, encontraram João Guilherme Silva Torres caído ao lado de uma motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer branca.
Equipes do Samu constataram o óbito ainda no local.
Segundo o registro policial, a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região do nariz, pescoço e peito. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnico-científica.
Crime sem testemunhas
A Polícia Militar informou que não foram encontradas testemunhas presenciais capazes de esclarecer a dinâmica do homicídio ou identificar os autores dos disparos.
Os policiais também relataram que, devido ao horário e à baixa iluminação da via, não foi possível confirmar a existência de câmeras de monitoramento nas proximidades. A investigação deve buscar imagens de imóveis, comércios e residências da região que possam auxiliar na identificação dos criminosos.
Suspeita de emboscada
Um dos principais elementos investigados pela Polícia Civil é a possibilidade de que o entregador tenha sido atraído para o local por meio de um pedido de entrega.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais do Comando de Força Tática apresentaram aos investigadores fotografias da cena do crime e um vídeo contendo uma conversa por aplicativo de mensagens entre o restaurante onde a vítima trabalhava e uma pessoa que teria solicitado uma entrega.
Pedido pode ter sido armadilha, diz polícia
A análise preliminar indica que João Guilherme saiu para realizar a entrega após receber uma solicitação feita por meio de um número de telefone celular. Para os investigadores, existe a hipótese de que o pedido tenha sido utilizado como armadilha para levar a vítima ao local onde ocorreu o homicídio.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A autoria e a motivação do crime seguem sendo investigadas.
Quem era a vítima
João Guilherme Silva Torres tinha 40 anos e trabalhava como entregador. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer ano 2025 no momento em que foi morto. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.