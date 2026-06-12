Um homem foi preso e 2,746 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Militar em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (11), no bairro Rio do Ouro, durante uma ação da Força Tática voltada ao combate ao tráfico de drogas.

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Com informações sobre um ponto de armazenamento de entorpecentes, a equipe se dirigiu a uma área de mata, onde localizou as drogas enterradas dentro de uma caixa de isopor.