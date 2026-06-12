12 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso com 2,7 kg de droga em caixa de isopor em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em área de mata no bairro Rio Comprido, em Caraguatatuba
Apreensões em área de mata no bairro Rio Comprido, em Caraguatatuba

Um homem foi preso e 2,746 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Militar em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (11), no bairro Rio do Ouro, durante uma ação da Força Tática voltada ao combate ao tráfico de drogas.

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Com informações sobre um ponto de armazenamento de entorpecentes, a equipe se dirigiu a uma área de mata, onde localizou as drogas enterradas dentro de uma caixa de isopor.

Ao todo, foram apreendidas 172 porções de maconha (446 g) e 2.410 porções de cocaína (2,3 kg).

No local, a polícia também encontrou e prendeu o responsável. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas foi de R$ 40 mil.

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