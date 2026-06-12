O Anel Viário em São José dos Campos sofrerá interdições por conta das provas esportivas "Urban Challenge Run" e do "GP de Ciclismo". A partir das 3h deste domingo (14), terão início as primeiras intervenções para a montagem das estruturas de largada. O fim das alterações está previsto para as 15h.
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Uma operação será montada para garantir a segurança dos atletas e dos condutores, com participação de agentes de mobilidade em pontos estratégicos do percurso.
A recomendação aos motoristas é que evitem a região durante o período e utilizem rotas alternativas.
Cronograma de interdições
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A partir das 3h:
A avenida Senador Teotônio Vilela sofrerá interdição parcial apenas no sentido sul, no trecho entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e o Paço Municipal.
A partir das 4h30:
Bloqueio total da avenida Senador Teotônio Vilela e do viaduto Everardo Passos, e bloqueio da avenida Florestan Fernandes, desde a Senador Teotônio Vilela até o viaduto Kanebo.
Operação no viaduto Kanebo
No viaduto Kanebo, o acesso a partir da avenida Deputado Benedito Matarazzo estará fechado. Pelo trecho circularão apenas os ônibus do transporte público.
Liberação das vias
A previsão de liberação total das vias é até as 15h, permitindo a desmontagem segura das estruturas e a limpeza da pista.