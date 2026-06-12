O Anel Viário em São José dos Campos sofrerá interdições por conta das provas esportivas "Urban Challenge Run" e do "GP de Ciclismo". A partir das 3h deste domingo (14), terão início as primeiras intervenções para a montagem das estruturas de largada. O fim das alterações está previsto para as 15h.

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Uma operação será montada para garantir a segurança dos atletas e dos condutores, com participação de agentes de mobilidade em pontos estratégicos do percurso.