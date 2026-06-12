12 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BLOQUEIOS

ATENÇÃO: Provas de rua interditam anel viário no domingo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJ
Anel viário sofre interdições neste domingo (14)
Anel viário sofre interdições neste domingo (14)

O Anel Viário em São José dos Campos sofrerá interdições por conta das provas esportivas "Urban Challenge Run" e do "GP de Ciclismo". A partir das 3h deste domingo (14), terão início as primeiras intervenções para a montagem das estruturas de largada. O fim das alterações está previsto para as 15h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma operação será montada para garantir a segurança dos atletas e dos condutores, com participação de agentes de mobilidade em pontos estratégicos do percurso.

 A recomendação aos motoristas é que evitem a região durante o período e utilizem rotas alternativas.

Cronograma de interdições

  • A partir das 3h:

A avenida Senador Teotônio Vilela sofrerá interdição parcial apenas no sentido sul, no trecho entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e o Paço Municipal.

A partir das 4h30:

Bloqueio total da avenida Senador Teotônio Vilela e do viaduto Everardo Passos, e bloqueio da avenida Florestan Fernandes, desde a Senador Teotônio Vilela até o viaduto Kanebo.

Operação no viaduto Kanebo

No viaduto Kanebo, o acesso a partir da avenida Deputado Benedito Matarazzo estará fechado. Pelo trecho circularão apenas os ônibus do transporte público.

Liberação das vias

A previsão de liberação total das vias é até as 15h, permitindo a desmontagem segura das estruturas e a limpeza da pista.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários