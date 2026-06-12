Durante a primeira semana de parceria entre o Fundo Social de São José e o Mirage Circus, em temporada em São José dos Campos, foram arrecadadas 8,2 toneladas de alimentos.

A iniciativa troca um kg de alimento não perecível por meia-entrada em qualquer setor e horário do espetáculo de quarta-feira a domingo.

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