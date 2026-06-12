12 de junho de 2026
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FUNDO SOCIAL

Mirage Circus arrecada 8 toneladas de alimento em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mirage Circus dá 50% de desconto para quem levar um kg de alimento
Mirage Circus dá 50% de desconto para quem levar um kg de alimento

Durante a primeira semana de parceria entre o Fundo Social de São José e o Mirage Circus, em temporada em São José dos Campos, foram arrecadadas 8,2 toneladas de alimentos.

A iniciativa troca um kg de alimento não perecível por meia-entrada em qualquer setor e horário do espetáculo de quarta-feira a domingo.

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Os alimentos arrecadados são destinados às instituições sociais parceiras do Fundo Social, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A campanha continua com o recolhimento dos itens, exceto sal, na entrada do circo. Os ingressos podem ser adquiridos com 50% de desconto no site oficial ou na bilheteria.

O Mirage Circus apresenta atrações que combinam acrobacias, malabarismo, trapézio e a tradição circense com recursos de tecnologia, além do famoso Globo da Morte e uma estrutura que inclui roda-gigante, carrossel e praça de alimentação.

Clique aqui para adquirir ingressos.

Horários das sessões:

  • quarta e quinta-feira e sexta-feira, às 20h30
  • sábado, às 15h30 e 18h 
  • domingo, às 16h e 19h

 Local: em frente ao Aquarius Open Mall, na avenida Florestan Fernandes, Jardim Serimbura

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