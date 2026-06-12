12 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h no Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Inmet alerta para chuvas e ventos no Vale do Paraíba
Inmet alerta para chuvas e ventos no Vale do Paraíba

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de tempestade válidos para esta sexta-feira (12). O aviso prevê chuvas intensas e ventos ao longo do dia nas cidades do Vale do Paraíba.

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Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e ocorrência de granizo.

Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e pontos de alagamento em áreas urbanas e rurais.

Recomendações

As autoridades orientam que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

No período de maior intensidade da tempestade, preferencialmente desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia da residência. Durante todo o dia, deve-se evitar o uso de equipamentos eletrônicos conectados à tomada.

Em caso de emergência ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

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