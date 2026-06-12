O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de tempestade válidos para esta sexta-feira (12). O aviso prevê chuvas intensas e ventos ao longo do dia nas cidades do Vale do Paraíba.

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Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e ocorrência de granizo.