12 de junho de 2026
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VISIBILIDADE CENTRO

Operação da PM apreende 4 motocicletas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Quatro motocicletas foram recolhidas em operação da PM em Taubaté
Quatro motocicletas foram recolhidas em operação da PM em Taubaté

A Polícia Militar deflagrou a Operação Visibilidade Centro, em Taubaté, com o objetivo de reforçar a segurança e reduzir os índices criminais. Durante as ações realizadas na quinta-feira (11), 14 motocicletas foram fiscalizadas e quatro foram recolhidas por irregularidades.

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A iniciativa também abordou um pedestre, 16 condutores e fiscalizou dois veículos. Como resultado, oito autos de infração foram elaborados.

Segundo a corporação, a ação visa ampliar a presença nas ruas para proporcionar maior sensação de segurança e garantir o sossego público.

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