A Polícia Militar deflagrou a Operação Visibilidade Centro, em Taubaté, com o objetivo de reforçar a segurança e reduzir os índices criminais. Durante as ações realizadas na quinta-feira (11), 14 motocicletas foram fiscalizadas e quatro foram recolhidas por irregularidades.

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A iniciativa também abordou um pedestre, 16 condutores e fiscalizou dois veículos. Como resultado, oito autos de infração foram elaborados.