O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) convocou uma nova audiência de conciliação entre a Urbam (Urbanizadora Municipal S.A.) e o SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), para encerrar a greve em São José dos Campos. O encontro foi marcado para a próxima terça-feira (16), às 16h, em Campinas.

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Em seu despacho, o relator do processo, o desembargador Luis Henrique Rafael, citou a "gravidade das notícias trazidas aos autos", que incluem denúncias de atos antissindicais e o temor de prejuízos à população decorrentes da paralisação de serviços públicos essenciais.