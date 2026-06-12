O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) convocou uma nova audiência de conciliação entre a Urbam (Urbanizadora Municipal S.A.) e o SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), para encerrar a greve em São José dos Campos. O encontro foi marcado para a próxima terça-feira (16), às 16h, em Campinas.
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Em seu despacho, o relator do processo, o desembargador Luis Henrique Rafael, citou a "gravidade das notícias trazidas aos autos", que incluem denúncias de atos antissindicais e o temor de prejuízos à população decorrentes da paralisação de serviços públicos essenciais.
O tribunal advertiu expressamente que as partes deverão comparecer à audiência munidas de propostas concretas e documentos comprobatórios para solucionar o conflito.
Sindicato
Em resposta à movimentação jurídica, o SEAAC convocou os trabalhadores da Urbam para uma assembleia geral na manhã desta sexta-feira (12), a partir das 7h, em frente à sede da empresa, na Vila Industrial.
Segundo o presidente do SEAAC, Marcelo Ribeiro, a reunião debaterá os rumos do movimento diante da nova convocação do tribunal.
Urbam
Do outro lado do impasse, a Urbam contestou a força da paralisação, afirmando que o movimento registra baixa adesão, o que, segundo a direção, demonstra que a postura do SEAAC não reflete o sentimento da maioria dos cerca de 4.100 colaboradores da companhia.
A empresa declarou que buscou o diálogo e chegou a apresentar propostas de reajuste baseadas nas reivindicações da categoria. Diante da recusa do sindicato em aceitar os termos acordados nas rodadas anteriores, a Urbam informou que agora aguardará o posicionamento e a decisão definitiva da Justiça do Trabalho.