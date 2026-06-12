A General Motors iniciou a contratação de 300 trabalhadores para reforçar a produção na fábrica de São José dos Campos. Além das admissões já realizadas, a montadora prevê abrir mais 77 vagas para completar o quadro necessário para uma nova etapa de operação da unidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os novos funcionários passam por treinamento e devem atuar na linha de produção a partir de 6 de julho, quando a fábrica adotará uma nova configuração de trabalho. A unidade passará a operar com dois turnos em volumes equivalentes de produção, acompanhando o aumento da demanda do setor automotivo.