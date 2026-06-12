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ECONOMIA

Com reforço em SJC, GM contrata 300 e tem mais 77 vagas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação GM
Com reforço, GM contrata 300 em SJC e tem mais 77 vagas
Com reforço, GM contrata 300 em SJC e tem mais 77 vagas

A General Motors iniciou a contratação de 300 trabalhadores para reforçar a produção na fábrica de São José dos Campos. Além das admissões já realizadas, a montadora prevê abrir mais 77 vagas para completar o quadro necessário para uma nova etapa de operação da unidade.

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Os novos funcionários passam por treinamento e devem atuar na linha de produção a partir de 6 de julho, quando a fábrica adotará uma nova configuração de trabalho. A unidade passará a operar com dois turnos em volumes equivalentes de produção, acompanhando o aumento da demanda do setor automotivo.

Com a mudança, a empresa amplia sua capacidade produtiva no município e reforça a atividade industrial local. A expectativa é de que a movimentação também gere impactos em setores ligados à cadeia automotiva e de serviços.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a ampliação atende a uma reivindicação da categoria pela retomada de um segundo turno com maior participação na produção da fábrica.

Atualmente, a unidade já opera em dois períodos. A principal alteração será a equiparação do volume produzido em cada turno, com o objetivo de aumentar a capacidade operacional da planta e atender às necessidades do mercado.

O sindicato informou que os procedimentos de segurança adotados atualmente serão mantidos durante a transição para o novo modelo de operação. A entidade também afirmou que seguirá acompanhando o desempenho da produção e a necessidade de novos trabalhadores caso a demanda continue crescendo.

Com as 300 contratações já efetivadas e a previsão de mais 77 admissões, a fábrica poderá ampliar seu quadro em 377 trabalhadores nesta fase de expansão.

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