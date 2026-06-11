As meninas do São José Basketball perderam por 76 a 36 para as líderes do Sampaio Basquete na noite desta quinta-feira (11), no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA), pela última rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, as joseenses fecham a primeira fase em sexto lugar, com oito vitórias e dez derrotas, enquanto o Sampaio, líder, tem 17 vitórias e uma derrota. Nos playoffs, a equipe comandada pelo técnico Leandro Leal irá encarar o Araraquara, em série melhor de três partidas.
Com as adversários possuem melhor campanha, terão o direito de fazer até dois jogos em casa. Já o Sampaio encara o Maringá, oitavo colocado desta fase. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados.
Em quadra, o São José teve dificuldades desde o primeiro quarto, quando as maranhenses abriram nove pontos de frente: 18 a 9. E, no segundo quarto, a situação joseense ficou ainda pior, quando a atuação ofensiva foi fraca e o Sampaio fez 24 a 6 no período, abrindo 27 pontos: 42 a 15.
No segundo tempo, a principal missão da equipe da região era evitar um vexame maior no placar. Mas, o Sampaio fez 18 a 8 e chegou a 37 pontos de vantagem: 60 a 23. Nos últimos dez minutos, o time da casa administrou a vantagem tranquila e o São José não conseguiu esboçar reação.