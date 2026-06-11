As meninas do São José Basketball perderam por 76 a 36 para as líderes do Sampaio Basquete na noite desta quinta-feira (11), no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA), pela última rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, as joseenses fecham a primeira fase em sexto lugar, com oito vitórias e dez derrotas, enquanto o Sampaio, líder, tem 17 vitórias e uma derrota. Nos playoffs, a equipe comandada pelo técnico Leandro Leal irá encarar o Araraquara, em série melhor de três partidas.