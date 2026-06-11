Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual têm novas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho por meio do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Nesta etapa, estão abertas 1.924 vagas em todo o estado de São Paulo, sendo 140 destinadas a cidades do Vale do Paraíba.

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As oportunidades são voltadas a alunos matriculados em cursos técnicos de administração, agronegócio, ciência de dados, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas.