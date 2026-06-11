Estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual têm novas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho por meio do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Nesta etapa, estão abertas 1.924 vagas em todo o estado de São Paulo, sendo 140 destinadas a cidades do Vale do Paraíba.
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As oportunidades são voltadas a alunos matriculados em cursos técnicos de administração, agronegócio, ciência de dados, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas.
O programa é desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em parceria com empresas. As bolsas variam entre R$ 437,99 e R$ 883,66, conforme o curso e a carga horária semanal do estágio.
Os estudantes interessados podem se candidatar até o dia 20 de julho. Segundo a Seduc-SP, a meta é alcançar 30 mil contratações por meio do programa até o final deste ano.
Os estágios têm duração inicial de seis meses, com jornada aproximada de quatro horas diárias. Durante esse período, o pagamento da bolsa é realizado pela Secretaria da Educação. Após o término do contrato, as empresas parceiras podem optar pela continuidade do estágio ou pela efetivação do estudante.
Além da abertura de vagas para alunos, a Seduc-SP também está realizando um processo seletivo simplificado para contratação de professores que atuarão no Ensino Médio Técnico a partir do ano letivo de 2027.
As inscrições para docentes seguem abertas até 19 de junho. Podem participar profissionais com formação em licenciatura, bacharelado ou tecnologia, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme os critérios definidos pelo Conselho Estadual de Educação.
A prova objetiva para os candidatos ao cargo de professor está prevista para o dia 23 de agosto. O salário para jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565. Professores que atuarem em unidades do Programa Ensino Integral também terão direito a uma gratificação de R$ 2.120.
Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
Selecione a opção “Inscreva-se”;
Faça o cadastro com CPF, data de nascimento e RA;
Complete as informações pessoais solicitadas;
Após a conclusão, utilize os dados de acesso gerados para consultar as vagas disponíveis.
Quem pode participar
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Ter 16 anos completos na data de admissão;
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Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual;
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Ter frequência escolar mínima de 85%;
Ter realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior.
Informações sobre o estágio
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Duração inicial: 6 meses;
Jornada aproximada: 4 horas por dia;
Bolsa entre R$ 437,99 e R$ 883,66;
Inscrições abertas até 20 de julho.
Salário de R$ 5.565 para jornada de 40 horas;
Gratificação de R$ 2.120 para docentes do Programa Ensino Integral.