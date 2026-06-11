A Prefeitura de Jacareí publicou um decreto que autoriza intervenções artísticas e decorações em vias públicas durante as festividades da Copa do Mundo de 2026. A medida permite a realização de pinturas em ruas e a instalação de bandeirinhas, fitas e faixas decorativas, desde que sejam respeitadas as regras estabelecidas pelo município.

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Segundo a administração municipal, a iniciativa busca conciliar as manifestações tradicionais promovidas por moradores durante o torneio com a preservação da segurança no trânsito, da acessibilidade e da circulação de pessoas e veículos.