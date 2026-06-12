A Prefeitura de Taubaté informou que a coleta domiciliar de lixo realizada no período noturno terá alteração de horário nos dias 13 e 24 de junho. Nestas datas, o serviço começará às 15h em bairros específicos da cidade.
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A mudança foi anunciada pela Secretaria de Serviços Públicos e ocorrerá em razão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a administração municipal, a medida busca garantir a continuidade da operação e o cumprimento dos roteiros de coleta.
No sábado, 13 de junho, o novo horário será adotado nas regiões do Centro, Praça Santa Terezinha, Humaitá, Jardim Ana Emília, Água Quente, Jardim Ana Rosa, Shalon e Gurilândia.
Já na quarta-feira, 24 de junho, a alteração valerá para os bairros Centro, Praça Santa Terezinha, Independência, Jaboticabeira, Vila Santa Isabel, Vila Nogueira, Jardim Califórnia e Jardim das Nações.
A Secretaria de Serviços Públicos orienta os moradores das regiões atendidas a colocarem os resíduos para coleta antes das 15h, evitando transtornos e garantindo o recolhimento adequado do material.
De acordo com a Prefeitura, novas mudanças poderão ser anunciadas caso a Seleção Brasileira avance para as próximas fases da competição.
Arte de serviço
Coleta antecipada – sábado (13)
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Centro
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Praça Santa Terezinha
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Humaitá
Jardim Ana Emília
Água Quente
Jardim Ana Rosa
Shalon
Gurilândia
Coleta antecipada – quarta-feira (24)
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Centro
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Praça Santa Terezinha
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Independência
Jaboticabeira
Vila Santa Isabel
Vila Nogueira
Jardim Califórnia
Jardim das Nações
Horário de início da coleta: 15h