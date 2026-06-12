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Coleta noturna terá alterações nos dias 13 e 24 em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Coleta noturna terá alterações nos dias 13 e 24 em Taubaté
Coleta noturna terá alterações nos dias 13 e 24 em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté informou que a coleta domiciliar de lixo realizada no período noturno terá alteração de horário nos dias 13 e 24 de junho. Nestas datas, o serviço começará às 15h em bairros específicos da cidade.

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A mudança foi anunciada pela Secretaria de Serviços Públicos e ocorrerá em razão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a administração municipal, a medida busca garantir a continuidade da operação e o cumprimento dos roteiros de coleta.

No sábado, 13 de junho, o novo horário será adotado nas regiões do Centro, Praça Santa Terezinha, Humaitá, Jardim Ana Emília, Água Quente, Jardim Ana Rosa, Shalon e Gurilândia.

Já na quarta-feira, 24 de junho, a alteração valerá para os bairros Centro, Praça Santa Terezinha, Independência, Jaboticabeira, Vila Santa Isabel, Vila Nogueira, Jardim Califórnia e Jardim das Nações.

A Secretaria de Serviços Públicos orienta os moradores das regiões atendidas a colocarem os resíduos para coleta antes das 15h, evitando transtornos e garantindo o recolhimento adequado do material.

De acordo com a Prefeitura, novas mudanças poderão ser anunciadas caso a Seleção Brasileira avance para as próximas fases da competição.

Arte de serviço

Coleta antecipada – sábado (13)

  • Centro

  • Praça Santa Terezinha

  • Humaitá

  • Jardim Ana Emília

  • Água Quente

  • Jardim Ana Rosa

  • Shalon

  • Gurilândia

    • Coleta antecipada – quarta-feira (24)

    • Centro

    • Praça Santa Terezinha

    • Independência

  • Jaboticabeira

  • Vila Santa Isabel

  • Vila Nogueira

  • Jardim Califórnia

  • Jardim das Nações

    • Horário de início da coleta: 15h

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