A Prefeitura de Taubaté informou que a coleta domiciliar de lixo realizada no período noturno terá alteração de horário nos dias 13 e 24 de junho. Nestas datas, o serviço começará às 15h em bairros específicos da cidade.

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A mudança foi anunciada pela Secretaria de Serviços Públicos e ocorrerá em razão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a administração municipal, a medida busca garantir a continuidade da operação e o cumprimento dos roteiros de coleta.