As exportações de Taubaté alcançaram US$ 103,05 milhões em maio de 2026, o equivalente a cerca de R$ 534 milhões na cotação atual. O resultado representa um crescimento de 53% em relação ao mesmo mês do ano passado e é o melhor desempenho para maio registrado pelo município nos últimos 14 anos.
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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O levantamento aponta que a Argentina foi o principal destino dos produtos exportados por Taubaté no período, com compras que somaram US$ 37 milhões, correspondendo a 35% do total negociado.
Na sequência aparecem Taiwan, responsável por 21,6% das exportações, e o México, com participação de 21%. O Chile também figura entre os principais mercados consumidores dos produtos fabricados no município, representando 10% do total exportado.
A indústria automobilística segue liderando a pauta de exportações da cidade. Os automóveis responderam por 82% do valor total embarcado para o exterior durante o período analisado.
No acumulado de 2026, as exportações de Taubaté já atingiram US$ 349,4 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão. Segundo os dados oficiais, trata-se do melhor resultado para os primeiros meses do ano desde 2019.
O desempenho reforça a participação do setor industrial na economia local, especialmente da cadeia automotiva, que mantém papel relevante no comércio exterior do município.
Arte de serviço
Exportações de Taubaté em maio (US$)
• 2026 — US$ 103.054.232
• 2025 — US$ 67.029.246
• 2024 — US$ 56.338.028
• 2023 — US$ 23.805.001
• 2022 — US$ 98.329.087
• 2021 — US$ 44.916.997
• 2020 — US$ 14.892.501
• 2019 — US$ 85.008.526
• 2018 — US$ 88.035.138
• 2017 — US$ 77.316.903
• 2016 — US$ 54.327.990
• 2015 — US$ 62.417.869
• 2014 — US$ 62.441.448
• 2013 — US$ 100.680.320
• 2012 — US$ 119.424.663