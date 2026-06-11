As exportações de Taubaté alcançaram US$ 103,05 milhões em maio de 2026, o equivalente a cerca de R$ 534 milhões na cotação atual. O resultado representa um crescimento de 53% em relação ao mesmo mês do ano passado e é o melhor desempenho para maio registrado pelo município nos últimos 14 anos.

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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O levantamento aponta que a Argentina foi o principal destino dos produtos exportados por Taubaté no período, com compras que somaram US$ 37 milhões, correspondendo a 35% do total negociado.