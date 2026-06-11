A Prefeitura de Taubaté recolheu 36 toneladas de resíduos sólidos durante o mês de maio por meio do serviço de varrição mecanizada. A operação começou no dia 11 e passou a complementar o trabalho de limpeza urbana realizado diariamente no município.

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O serviço é executado pela Secretaria de Serviços Públicos com o apoio de duas equipes terceirizadas, contratadas para ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade.