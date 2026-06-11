A Prefeitura de Taubaté recolheu 36 toneladas de resíduos sólidos durante o mês de maio por meio do serviço de varrição mecanizada. A operação começou no dia 11 e passou a complementar o trabalho de limpeza urbana realizado diariamente no município.
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O serviço é executado pela Secretaria de Serviços Públicos com o apoio de duas equipes terceirizadas, contratadas para ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade.
Atualmente, a varrição mecanizada atende avenidas com maior fluxo de veículos nos bairros Parque Aeroporto, Centro, Vila Costa, Três Marias, Estiva, Jardim das Nações, Independência, Granja Daniel e Jardim Baronesa.
O equipamento utilizado conta com escovas rotativas de aço que removem os resíduos acumulados nas vias. Em seguida, o material é recolhido por um sistema de aspiração instalado no veículo.
Segundo a administração municipal, a ampliação do serviço foi possível após o reforço das equipes da EcoTaubaté, responsável por atividades de limpeza e zeladoria urbana.
A Prefeitura informou que a expansão ocorreu após a reorganização da aplicação dos recursos arrecadados com a Taxa de Coleta de Lixo. Os valores passaram a ser destinados a serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos, incluindo coleta domiciliar, operação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), remoção de entulho, recolhimento de descartes irregulares e ampliação do uso de poliguindastes.
Com a utilização desses recursos em atividades específicas da área, houve redução da necessidade de aplicação de verbas do orçamento municipal nesses serviços, permitindo o reforço das equipes de limpeza urbana.