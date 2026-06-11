Moradores e visitantes que passarem pelo Centro de Taubaté nesta sexta-feira (12) poderão acompanhar uma apresentação musical gratuita em comemoração ao Dia dos Namorados. O músico Rafinha sobe ao palco montado na Praça Dom Epaminondas entre 12h e 13h30.

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A ação é promovida pelo Sesc, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté). O evento integra a programação especial preparada para a data comemorativa.