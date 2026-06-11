Moradores e visitantes que passarem pelo Centro de Taubaté nesta sexta-feira (12) poderão acompanhar uma apresentação musical gratuita em comemoração ao Dia dos Namorados. O músico Rafinha sobe ao palco montado na Praça Dom Epaminondas entre 12h e 13h30.
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A ação é promovida pelo Sesc, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e do Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté). O evento integra a programação especial preparada para a data comemorativa.
Durante o show, o artista apresentará um repertório voltado ao tema do Dia dos Namorados, reunindo canções românticas, músicas autorais e sucessos que marcaram sua trajetória artística ao longo de mais de duas décadas de carreira.
Segundo a organização, a proposta é oferecer uma atividade cultural para o público que estiver na região central da cidade, além de movimentar o comércio local durante o período de maior circulação de consumidores.
A apresentação também contará com músicas frequentemente solicitadas pelo público em seus shows, incluindo composições ligadas ao universo romântico.
Para receber os espectadores, serão disponibilizados assentos na praça, permitindo que os visitantes acompanhem a programação durante o horário de almoço e ao longo da passagem pelo Centro da cidade.