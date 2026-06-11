A Linha Verde terá uma nova etapa de ampliação em São José dos Campos. O avanço do projeto foi confirmado após a assinatura de convênio entre o Governo de São Paulo e a Prefeitura, formalizada em 29 de maio, para a implantação de um novo trecho na região leste do município.

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A segunda fase da obra prevê investimento total de R$ 242 milhões. Desse valor, R$ 127 milhões serão repassados pelo governo estadual por meio do acordo firmado com a administração municipal.