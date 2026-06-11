A Linha Verde terá uma nova etapa de ampliação em São José dos Campos. O avanço do projeto foi confirmado após a assinatura de convênio entre o Governo de São Paulo e a Prefeitura, formalizada em 29 de maio, para a implantação de um novo trecho na região leste do município.
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A segunda fase da obra prevê investimento total de R$ 242 milhões. Desse valor, R$ 127 milhões serão repassados pelo governo estadual por meio do acordo firmado com a administração municipal.
Os recursos serão destinados à construção do chamado Linha Verde Eixo Leste – Trecho II. O novo segmento terá 8,3 quilômetros de extensão, ligando a Avenida Senador Teotônio Vilela à Avenida Presidente Tancredo Neves.
Segundo o projeto, a implantação ocorrerá na faixa ocupada anteriormente por torres de transmissão de energia. A proposta é criar uma nova conexão entre as regiões central e leste da cidade, ampliando a integração do sistema de transporte público.
Além da circulação de ônibus, a obra inclui intervenções de infraestrutura ao longo do corredor. Estão previstas etapas de terraplenagem, drenagem, pavimentação, construção de calçadas, implantação de ciclovias, sinalização viária, iluminação pública e áreas verdes.
O projeto também prevê espaços destinados à circulação de pedestres e ciclistas, ampliando as opções de deslocamento entre diferentes regiões do município.
Com a ampliação, a Linha Verde passará a conectar áreas das regiões sul, central e leste, fortalecendo a rede de transporte urbano e ampliando as ligações entre bairros e serviços públicos.
De acordo com a Prefeitura, a nova etapa integra o planejamento de mobilidade urbana do município e busca acompanhar o crescimento da cidade por meio da expansão da infraestrutura de transporte.