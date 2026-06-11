A abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11) também movimenta os preparativos dos torcedores em São José dos Campos. Para organizar as comemorações durante o torneio, a Prefeitura autorizou a pintura de ruas em diferentes bairros e definiu regras para a realização das intervenções.
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De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 86 pedidos foram recebidos e analisados desde a publicação da Instrução Normativa nº 01/SEMOB/2026, divulgada em maio. O documento estabeleceu os critérios para a autorização das pinturas em vias públicas durante o período da competição.
As intervenções foram permitidas apenas em ruas classificadas como vias locais, destinadas principalmente ao acesso dos moradores. Também não poderiam existir semáforos no trecho escolhido. Outro requisito foi a utilização de tinta de fácil remoção, para evitar impactos na sinalização viária após o encerramento das festividades.
Os moradores interessados precisaram formalizar o pedido junto à Prefeitura por meio do sistema Prefbook ou pelos Protocolos Administrativos. A solicitação deveria informar os responsáveis pela ação e o local exato onde a pintura seria realizada.
Segundo a administração municipal, não foram autorizadas pinturas que cobrissem faixas de pedestres, setas ou qualquer outro tipo de sinalização de trânsito. Também ficaram proibidas intervenções em vias de maior circulação de veículos.
Além das celebrações nos bairros, a Prefeitura preparou espaços para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira. Em São José dos Campos, as partidas poderão ser acompanhadas na Praça Afonso Pena, que contará com exibição em telão de LED.
No distrito de São Francisco Xavier, a transmissão ocorrerá na praça central, permitindo que moradores acompanhem os jogos em espaço público.
A administração municipal informou que as medidas foram adotadas para conciliar as comemorações da Copa do Mundo com a manutenção das condições de circulação e da sinalização viária durante o torneio.