A abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11) também movimenta os preparativos dos torcedores em São José dos Campos. Para organizar as comemorações durante o torneio, a Prefeitura autorizou a pintura de ruas em diferentes bairros e definiu regras para a realização das intervenções.

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De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 86 pedidos foram recebidos e analisados desde a publicação da Instrução Normativa nº 01/SEMOB/2026, divulgada em maio. O documento estabeleceu os critérios para a autorização das pinturas em vias públicas durante o período da competição.