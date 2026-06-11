12 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

Recém-casado, piloto morre em acidente de avião

Por Da Redação | Marília (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Piloto morre em acidente de avião após sofrer acidente
Piloto morre em acidente de avião após sofrer acidente

A morte do piloto Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, provocou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Casado há menos de um ano, ele vivia uma fase marcada por projetos pessoais e profissionais, interrompida de forma trágica após um acidente durante um voo de treinamento.

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Morador de Jales, no interior de São Paulo, Gabriel havia oficializado a união com a advogada Caroline Penariol em julho de 2025. O casamento simbolizava o início de uma nova etapa para o casal, que compartilhava planos e expectativas para o futuro.

Nas redes sociais, Caroline costumava publicar registros ao lado do marido e declarações de carinho. Em seu perfil, ela também destacava Gabriel na biografia, evidenciando a forte ligação entre os dois.

Mensagens compartilhadas pelo piloto após o casamento ganharam novos significados diante da tragédia. Em uma publicação, ele escreveu: “Que o nosso amor perfeito floresça em um campo repleto dos mais belos jardins nesta vida”.

Dias antes da cerimônia, Gabriel também havia demonstrado a expectativa pelo casamento ao publicar a mensagem: “Sete dias nos separam do momento em que o amor se tornará promessa eterna: o nosso sim”.

Após a confirmação da morte, imagens do casal passaram a receber centenas de mensagens de apoio, solidariedade e homenagens de amigos e internautas. A tragédia ocorreu durante um voo de treinamento em Marília, no interior paulista.

Apaixonado pela aviação, Gabriel realizava o sonho de construir carreira como piloto e era descrito por pessoas próximas como alguém dedicado aos objetivos profissionais e à família. Sua morte deixou um sentimento de tristeza e saudade entre aqueles que acompanhavam sua trajetória.

A despedida precoce do jovem piloto também representa a interrupção de sonhos e projetos que estavam sendo construídos ao lado da esposa, ampliando a comoção causada pelo acidente.

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