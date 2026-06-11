A morte do piloto Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, provocou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Casado há menos de um ano, ele vivia uma fase marcada por projetos pessoais e profissionais, interrompida de forma trágica após um acidente durante um voo de treinamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Morador de Jales, no interior de São Paulo, Gabriel havia oficializado a união com a advogada Caroline Penariol em julho de 2025. O casamento simbolizava o início de uma nova etapa para o casal, que compartilhava planos e expectativas para o futuro.