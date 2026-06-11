Um comerciante passou por momentos de tensão durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (10). Segundo relatos, um dos criminosos apontou uma arma para o rosto da vítima e a ameaçou de morte durante a ação, que também foi presenciada pela filha do empresário.

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O crime aconteceu em uma casa de ração localizada na Rua João Mirassol, no bairro Pestana, em Osasco, na Grande São Paulo. Os assaltantes renderam o comerciante e agiram de forma agressiva enquanto praticavam o roubo.