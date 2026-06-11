Um comerciante passou por momentos de tensão durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (10). Segundo relatos, um dos criminosos apontou uma arma para o rosto da vítima e a ameaçou de morte durante a ação, que também foi presenciada pela filha do empresário.
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O crime aconteceu em uma casa de ração localizada na Rua João Mirassol, no bairro Pestana, em Osasco, na Grande São Paulo. Os assaltantes renderam o comerciante e agiram de forma agressiva enquanto praticavam o roubo.
De acordo com informações apuradas, um dos suspeitos chegou a ameaçar atirar contra a vítima, aumentando o clima de terror vivido no estabelecimento. A filha do comerciante acompanhou toda a ação criminosa.
A ocorrência foi registrada em uma área movimentada da cidade, ao lado de um posto de combustíveis e nas proximidades da Padaria Efata. O caso gerou revolta entre moradores e comerciantes da região.
Após o crime, moradores passaram a cobrar mais segurança no bairro. A população pede reforço no policiamento e ações mais efetivas das autoridades para combater a criminalidade e garantir maior proteção aos trabalhadores e suas famílias.