Um homem de 40 anos procurado por suspeita de direção perigosa foi preso após uma tentativa de fuga inusitada. Durante a perseguição policial, ele acabou atacado por um jacaré, sofreu ferimentos nos braços e, mesmo machucado, continuou tentando escapar antes de ser localizado pelas autoridades.
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O caso ocorreu no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Victor Rivas, foi abordado por agentes que perceberam sinais de embriaguez enquanto ele dirigia.
Ao notar a aproximação dos policiais, Rivas fugiu. Durante a tentativa de escapar, ele saltou de um trecho elevado da rodovia e caiu em uma área de pântano. Horas depois, foi encontrado caminhando às margens da estrada.
Quando os agentes tentaram realizar uma nova abordagem, o homem voltou a correr em direção a uma região alagada. Foi nesse momento que ele acabou sendo atacado por um jacaré.
De acordo com as autoridades, Rivas sofreu ferimentos nos dois braços, mas ainda assim continuou a fuga. A localização definitiva do suspeito só foi possível com o uso de um drone empregado pela polícia na operação de busca.
Após ser capturado, ele foi encaminhado a um hospital para receber atendimento médico. Em seguida, foi levado para a prisão, onde permaneceu à disposição da Justiça.