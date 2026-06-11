Um homem de 40 anos procurado por suspeita de direção perigosa foi preso após uma tentativa de fuga inusitada. Durante a perseguição policial, ele acabou atacado por um jacaré, sofreu ferimentos nos braços e, mesmo machucado, continuou tentando escapar antes de ser localizado pelas autoridades.

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O caso ocorreu no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Victor Rivas, foi abordado por agentes que perceberam sinais de embriaguez enquanto ele dirigia.