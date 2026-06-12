Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 795 milhões aos cofres públicos no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de maio de 2025 a abril de 2026. Nesse período, a região registrou mais de 6.000 sinistros, com 385 pessoas mortas em acidentes.

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O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.