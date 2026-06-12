Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 795 milhões aos cofres públicos no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de maio de 2025 a abril de 2026. Nesse período, a região registrou mais de 6.000 sinistros, com 385 pessoas mortas em acidentes.
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O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.
Com 2,5 milhões de habitantes e uma frota de 1,04 milhão de veículos, dado de abril de 2026, o Vale tem 6,32% de percentual de fatalidade nos últimos 12 meses, com 6,28 vítimas de acidentes a cada parcela de 10 mil veículos. A taxa de óbitos por 100 mil habitantes é de 15,92.
Nos últimos 12 meses, segundo o Infosiga, a rodovia Presidente Dutra lidera em mortes no trânsito na região. A SP-055 – trecho paulista da rodovia Rio-Santos – aparece em segundo.
A SP-062 aparece em terceiro, seguida da SP-070, da SP-065, da BR-101 (trecho federal da Rio-Santos), da SP-171, da SPI 097/055, da SP-066 e da avenida Tancredo Neves, em São José dos Campos.
Abril mais mortal
O Vale do Paraíba registrou em 2026 o mês de abril com mais mortes em acidentes de trânsito dos últimos nove anos. Os 37 óbitos no quarto mês deste ano superaram todos os outros meses de abril desde 2017. Nesse período, o abril mais mortal havia sido registrado em 2023, com 31 mortes.
Abril de 2026 também é o mês do ano com mais mortes, superando março, que registrou 34 óbitos em acidentes de trânsito.
Na série histórica do Infosiga, plataforma do governo estadual sobre o trânsito, abril de 2026 se tornou o terceiro abril com mais óbitos desde 2015, quando os acidentes começaram a ser analisados. Os outros são abril de 2016 (49 mortes) e abril de 2015 (38).
Na comparação com abril de 2025, mês com 24 mortes em acidentes no Vale, abril de 2026 (37) representou um crescimento de 54% na mortalidade.
Isso aconteceu mesmo com a queda no acumulado do ano, com 117 óbitos no primeiro quadrimestre de 2026 contra 128 em igual intervalo do ano passado, um recuo de 8,59%.
O índice de sinistros com vítimas não fatais também caiu 19,41% na mesma base de comparação: 1.665 ocorrências contra 2.066 de janeiro a abril de 2025.