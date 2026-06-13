As exportações da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registraram crescimento nos cinco primeiros meses de 2026, impulsionadas principalmente pelo avanço das vendas de petróleo ao mercado internacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que a região exportou US$ 3,68 bilhões entre janeiro e maio, contra US$ 3,48 bilhões no mesmo período de 2025, uma alta de 5,76%.