As exportações da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registraram crescimento nos cinco primeiros meses de 2026, impulsionadas principalmente pelo avanço das vendas de petróleo ao mercado internacional.
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Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que a região exportou US$ 3,68 bilhões entre janeiro e maio, contra US$ 3,48 bilhões no mesmo período de 2025, uma alta de 5,76%.
O principal destaque é o desempenho dos combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação, que consolidaram o petróleo como o maior produto exportado pela região. As vendas, concentradas em Ilhabela, alcançaram US$ 1,306 bilhão, frente aos US$ 1,204 bilhão registrados no mesmo período do ano passado, crescimento de 8,5%. A China permanece como o principal destino dessas exportações.
Na contramão desse avanço, o tradicional setor aeronáutico apresentou retração. As exportações de aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes, lideradas por São José dos Campos, somaram US$ 833,56 milhões, enquanto entre janeiro e maio de 2025 haviam atingido US$ 847,85 milhões. A redução foi de 1,68%, indicando uma desaceleração de um dos segmentos historicamente mais importantes da economia regional.
Apesar da queda das aeronaves, elas continuam ocupando a segunda posição entre os produtos mais exportados pela RMVale.
Produtos exportados
Também aparecem entre os principais itens exportados máquinas e equipamentos mecânicos (US$ 124,15 milhões), equipamentos elétricos (US$ 107,69 milhões), produtos químicos, siderúrgicos, plásticos, farmacêuticos e vidro.
Os 15 produtos mais exportados pela região tiveram alta de 9,56% no total vendido ao exterior neste ano comparado ao ano passado: US$ 3,54 bilhões ante US$ 3,23 bilhões.
A participação dessa cesta de 15 produtos no total das exportações da região cresceu de 93% em 2025 para 96% neste ano.
Municípios e setores puxam o desempenho
O crescimento regional foi sustentado principalmente pelo aumento das exportações ligadas ao petróleo, enquanto outros segmentos apresentaram desempenhos distintos. O setor automotivo teve expansão superior a 14%, e o alumínio praticamente dobrou seu volume exportado, com alta superior a 104%.
Por outro lado, além da redução nas aeronaves, houve queda nas vendas externas de produtos de papel e celulose (-17,2%), máquinas mecânicas (-7,24%), equipamentos elétricos (-0,63%), produtos químicos orgânicos (-12,1%) e farmacêuticos (-14,8%).
Mesmo com essas retrações pontuais, o forte desempenho do petróleo foi suficiente para elevar o resultado geral das exportações da região, consolidando os combustíveis minerais como o principal motor da balança comercial da RMVale em 2026.