O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou parte do Vale do Paraíba em estado de atenção para a possibilidade de tempestades nesta sexta-feira (12). O aviso mais severo, classificado como “perigo”, vale das 12h até 23h59.

Na região, cidades como Campos do Jordão, Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista aparecem entre os municípios incluídos no alerta.

De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva forte, com volume entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.