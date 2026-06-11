O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou parte do Vale do Paraíba em estado de atenção para a possibilidade de tempestades nesta sexta-feira (12). O aviso mais severo, classificado como “perigo”, vale das 12h até 23h59.
Na região, cidades como Campos do Jordão, Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista aparecem entre os municípios incluídos no alerta.
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva forte, com volume entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
Com as condições previstas, o órgão chama a atenção para riscos como alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e prejuízos em áreas agrícolas.
Além do Vale do Paraíba Paulista, o aviso de perigo também abrange a Macro Metropolitana Paulista e regiões como Campinas, Piracicaba, Araraquara, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
O Inmet também mantém um segundo alerta de tempestade, este com grau de severidade menor, classificado como “perigo potencial”, válido para outras cidades da região durante toda a sexta-feira, das 0h às 23h59.
A recomendação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e redobre a atenção em áreas sujeitas a alagamentos.