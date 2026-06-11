12 de junho de 2026
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ACIDENTE

Adeus, Rosângela: vítima de acidente na região é identificada

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Rosângela morreu devido a acidente
Rosângela morreu devido a acidente

Foi identificada como Rosângela Lima, de 50 anos, a mulher que morreu na manhã desta quinta-feira (11), após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Ilhabela.

Familiares e amigos lamentam profundamente a morte de Rosângela, que deixa filhos, parentes e pessoas próximas enlutadas. Neste momento de dor, a família aguarda a liberação do corpo, que permanece no IML de Caraguatatuba para a conclusão dos trâmites e documentações necessárias.

A cerimônia de despedida será realizada no Cemitério Municipal, localizado no Centro de Ilhabela. Até o momento, ainda não há previsão oficial para o início do velório. Os horários do velório e do sepultamento serão informados pela família assim que forem definidos.

Acidente aconteceu em avenida da cidade 

O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira (8), por volta das 8h20, na Avenida Leonardo Reali. Segundo informações apuradas, Rosângela estava em uma motocicleta que seguia no sentido Centro/Vila quando foi atingida por um veículo que saía de um condomínio e acessava a via.

Uma criança de 10 anos também estava na motocicleta no momento da colisão. Ela recebeu atendimento médico, passou por exames e teve alta ainda no mesmo dia, sem necessidade de internação.

Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas para atendimento médico. Rosângela permaneceu internada devido à gravidade dos ferimentos, mas o quadro clínico piorou nos dias seguintes e ela não resistiu.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

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