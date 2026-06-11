Foi identificada como Rosângela Lima, de 50 anos, a mulher que morreu na manhã desta quinta-feira (11), após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Ilhabela.

Familiares e amigos lamentam profundamente a morte de Rosângela, que deixa filhos, parentes e pessoas próximas enlutadas. Neste momento de dor, a família aguarda a liberação do corpo, que permanece no IML de Caraguatatuba para a conclusão dos trâmites e documentações necessárias.

A cerimônia de despedida será realizada no Cemitério Municipal, localizado no Centro de Ilhabela. Até o momento, ainda não há previsão oficial para o início do velório. Os horários do velório e do sepultamento serão informados pela família assim que forem definidos.

Acidente aconteceu em avenida da cidade