Uma mulher de 50 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11) em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Ilhabela.

A colisão aconteceu na manhã de segunda-feira (8), às 8h20, na Avenida Leonardo Reali. Segundo informações apuradas, a motocicleta em que a vítima estava seguia no sentido Centro/Vila quando foi atingida por um veículo que saía de um condomínio e acessava a via.

Uma criança de 10 anos também estava na motocicleta no momento do acidente. Ela foi atendida, passou por exames e recebeu alta ainda no mesmo dia, sem necessidade de internação.