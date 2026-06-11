12 de junho de 2026
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ACIDENTE

Mulher morre após acidente na região; criança é socorrida

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Divulgação
Mulher morre após acidente em Ilhabela
Mulher morre após acidente em Ilhabela

Uma mulher de 50 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11) em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Ilhabela.

A colisão aconteceu na manhã de segunda-feira (8), às 8h20, na Avenida Leonardo Reali. Segundo informações apuradas, a motocicleta em que a vítima estava seguia no sentido Centro/Vila quando foi atingida por um veículo que saía de um condomínio e acessava a via.

Uma criança de 10 anos também estava na motocicleta no momento do acidente. Ela foi atendida, passou por exames e recebeu alta ainda no mesmo dia, sem necessidade de internação.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam as vítimas para atendimento médico. A mulher permaneceu internada devido à gravidade dos ferimentos, mas teve piora no quadro clínico nos dias seguintes e não resistiu.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

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