11 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APARECIDA

Dutra: ANTT vai abrir consulta sobre Caminho da Fé para romeiros

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PRF
Peregrinos na Via Dutra
Peregrinos na Via Dutra

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vai abrir consulta pública para receber contribuições sobre o projeto do Caminho da Fé para os peregrinos que vão até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, pela rodovia Presidente Dutra, administrada pela concessionária Motiva Rio-SP.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Caminho da Fé é uma das peregrinações a pé mais conhecidas do Brasil, conduzindo peregrinos que passam no interior de Minas Gerais e São Paulo até a Basílica Nacional de Aparecida.

Chamada de “reunião participativa”, a sessão pública presencial será realizada em 25 de junho, das 14h às 18h, no município de Aparecida. O endereço do evento será divulgado posteriormente pela agência.

Além das manifestações orais durante a reunião, a ANTT receberá contribuições por escrito entre 25 de junho e 17 de julho. A documentação referente ao projeto e as orientações para participação estarão disponíveis no portal da agência.

Segundo o aviso publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (10), a iniciativa busca reunir contribuições da sociedade para subsidiar a análise do projeto, que envolve trecho da concessão federal operada pela Motiva Rio-SP.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários