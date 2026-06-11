A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vai abrir consulta pública para receber contribuições sobre o projeto do Caminho da Fé para os peregrinos que vão até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, pela rodovia Presidente Dutra, administrada pela concessionária Motiva Rio-SP.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Caminho da Fé é uma das peregrinações a pé mais conhecidas do Brasil, conduzindo peregrinos que passam no interior de Minas Gerais e São Paulo até a Basílica Nacional de Aparecida.