A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vai abrir consulta pública para receber contribuições sobre o projeto do Caminho da Fé para os peregrinos que vão até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, pela rodovia Presidente Dutra, administrada pela concessionária Motiva Rio-SP.
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O Caminho da Fé é uma das peregrinações a pé mais conhecidas do Brasil, conduzindo peregrinos que passam no interior de Minas Gerais e São Paulo até a Basílica Nacional de Aparecida.
Chamada de “reunião participativa”, a sessão pública presencial será realizada em 25 de junho, das 14h às 18h, no município de Aparecida. O endereço do evento será divulgado posteriormente pela agência.
Além das manifestações orais durante a reunião, a ANTT receberá contribuições por escrito entre 25 de junho e 17 de julho. A documentação referente ao projeto e as orientações para participação estarão disponíveis no portal da agência.
Segundo o aviso publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (10), a iniciativa busca reunir contribuições da sociedade para subsidiar a análise do projeto, que envolve trecho da concessão federal operada pela Motiva Rio-SP.